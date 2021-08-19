Наслаждайтесь дождем в водонепроницаемой и дышащей куртке

Решение — на 100% водонепроницаемая, но дышащая куртка, которая не позволяет влаге тела таким образом накапливаться под одеждой, выводя излишнюю влагу наружу.

Выбор одежды от дождя зависит от многих факторов: например, от количества осадков, интенсивности и продолжительности деятельности. В соответствии с этим и нужно принимать решение, выбрать ли на 100 % водонепроницаемую куртку или вообще водоотталкивающую одежду.

Водонепроницаемая VS водоотталкивающая

Водонепроницаемая

Cм. маркировку — EN 343



Неудобная и временная, цена сходная (10 € — 80 €)

Пластиковая куртка, изготовленная из водонепроницаемого ПУ, ПВХ, нейлонового ПВХ или др. материала, вообще не дышит. Она, правда, защищает от дождя, но не от ощущения сырости. При ношении такой куртки быстро становится жарко, в результате — неприятное ощущение сырости. Неприятное ощущение создает на теле и сам материал, чаще всего холодный и жесткий. Кроме того, такая куртка может быстро разорваться или же с течением времени изнашивается нанесенный на куртку снаружи водонепроницаемый слой.

Очень хороший выбор, цена разумная (в районе 100 € или чуть больше)

Самая лучшая и удобная защита от дождливой погоды — водонепроницаемая и при этом дышащая одежда. Она изготавливается из ткани с наружной поверхностью из прочного и износостойкого материала, с изнанки покрытого водонепроницаемой, но дышащей мембраной. Все швы проклеены водонепроницаемой лентой. Такое решение обеспечивает полную защиту от дождя, но сохраняет приятное ощущение сухости и поддерживает под курткой оптимальные условия.

Отличный выбор, цена скорее высокая (250 € — 500 €)

Один из самых знаменитых изготовителей водонепроницаемой мембраны — это GORE-TEX, который оправданно считается лучшим в мире. Куртка с мембраной GORE-TEX на 100 % водонепроницаема и обеспечивает хороший воздухообмен.

Водоотталкивающая