19.08.2021, 08:30
Пугающее открытие: помимо холодильного склада в июне не работали системы сигнализации еще в почти ста государственных зданиях(10)
Madis Veltman
Холодильный склад Департамента здоровья, находящийся под ответственностью компании Государственная недвижимость (Riigi Kinnisvara — RKAS), в котором в июне пришли в негодность вакцины стоимостью три миллиона, был далеко не единственным, система сигнализации которого была на несколько недель выведена из строя, выясняется из рабочих материалов следственной комиссии Госканцелярии. Об этом пишет Forte.