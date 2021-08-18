МИД Литвы вручил ноту Минску из-за нарушения границы пограничниками

Министерство иностранных дел Литвы вручило властям Беларуси ноту протеста в связи с нарушением границы белорусскими пограничниками. "Мы информировали Беларусь, что происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это еще одной провокацией, повышением температуры в и без того достаточно напряженной ситуации", — заявил в среду, 18 августа, глава литовского ведомства Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, Вильнюс проинформировал об инциденте партнеров по НАТО и ЕС.

Президент Литвы заявил о доказательствах переброски беженцев из Беларуси

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа указал, что инцидент на границе с Беларусью в очередной раз доказывает, что режим в Минске "занимается переброской нелегальных мигрантов через внешнюю границу ЕС, нарушая таким образом все имеющиеся международные нормы". Науседа подчеркнул, что литовские ведомства должны быть готовы к реакции на гибридные угрозы и нарушения границы. В случае необходимости необходимо выделять на эти цели все имеющиеся силы и ресурсы, говорится в заявлении, которое цитирует агентство BNS.

В тот же день президент Литвы встретился со спикерами парламентов трех балтийских государств. Он призвал сохранять "единство Балтии в борьбе с нелегальной миграцией, организованной белорусским режимом на внешней границе ЕС".

At the meeting with Speakers of 🇱🇹🇱🇻🇪🇪 Parliaments @VCmilyte, @IMurniece, @ratasjuri, I stressed the need to maintain Baltic unity and stand together in coping with illegal migration organized by the Belarusian regime at the external #EU border. pic.twitter.com/IdIWSdbMdB — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 18, 2021

Нарушение границы белорусскими пограничниками