Открылась электронная выставка о сопротивлении советской власти в Эстонии

Выставку ”Сопротивление советской власти в Эстонии 1940–1991” можно увидеть на эстонском, русском и английском языках в интернете (ссылка здесь ) на постоянной основе и физически до конца сентября в таллиннском парке Таммсааре (со стороны Пярну мнт).

По словам куратора выставки, научного сотрудника и руководителя проектов института исторической памяти Эли Пильве, цель этой выставки — показать, что несмотря на почти 50 лет присутствия в Эстонии коммунистической тоталитарной власти, большинство жителей Эстонии никогда не отказывались от свободы.

”Кто-то сражался с оружием в руках, кто-то прятал у себя дома национальный флаг и рассказывал детям о делах и работе предков, другие ловко прятали запрещенные мнения в своем творчестве, провоцировали в молодецком порыве оккупационную власть или сохраняли эстонскую идею за рубежом. Эта выставка является поклоном всем этим людям. На протяжении истории наши люди научились бороться за свободу. Тридцать лет назад борьба окончилась победой уже во второй раз в истории. Теперь нам нужно учиться сохранять свободу”, — сказала Пильве.