Глава фирмы, построившей здание Департамента здоровья: мы сделали все согласно документации

”Oma Ehitaja в соответствии с заключенным с Riigi Kinnisvara AS договором подряда построила здание Департамента здоровья в 2016 году. Готовое здание было передано заказчику в начале 2017 года. Строительные работы были осуществлены в соответствии с проектной документацией, полученной от заказчика”, — сообщил Фридолин.

По его словам, Oma Ehitaja выполнило свои договорные обязательство в срок и в соответствии с пожеланиями заказчика. Насколько ему известно, здание и его системы до произошедшего этим летом инцидента функционировали исправно.

"Сейчас то, что летний инцидент связывают с Oma Ehitaja, стало для нас сюрпризом. Мы ознакомимся с рапортом Департамента защиты прав потребителя и технического надзора, после чего решим, как действовать дальше”, — добавил представитель строительной фирмы.

Как мы уже писали ранее, в среду общественности был представлен рапорт о причинах неисправности на холодильном складе Департамента здоровья, из-за которой испортились вакцины и лекарства почти на 3 млн евро. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.