ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В народном доме Кясму проходит дискуссионный вечер ”Голоса России” с участием Юлии Ауг(23)
В 16:00 в капитанской деревне Кясму выступят известная российская актриса, чье детство прошло в Нарве, и которая имеет эстонские корни, Юлия Ауг, а также инициатор и руководитель престижного кинофестиваля ArtDocFest, режиссер Виталий Манский. В этом году мы обсудим русскую культуру и творцов культуры в наших новых ограниченных обстоятельствах.
Беседу поведет музыкальный критик и общественный деятель Артемий Троицкий. За часовой беседой последует завершенный в прошлом году документальный фильм Андрея Грязева «Котлован», который уже был показан на знаменитом кинофестивале Берлинале.
NB! Беседа на русском языке; фильм на русском языке с английскими субтитрами.
График
16:00 Голоса России: Культура в изменившихся обстоятельствах
Дискуссию с Юлией Ауг и Виталием Манским проведет Артемий Троицкий, музыкальный и социальный критик, живущий в Эстонии.
17:00 Перерыв на кофе
17:30 - 18:45 Документальный фильм Андрея Грязева «Котлован» (2020; 71 минута).
Фильм представит проживающая в Кясму режиссер Марианна Каат.
Просим всех желающих заранее зарегистрироваться по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.
Расписание автобусов для тех, кто прибывает 19 августа в Кясму и едет обратно
- 09:20 Таллинн, Balti Jaam - 10:40 Кясму (Ekspressbussiliinid OÜ)
- 13:45 Таллинн, Balti Jaam, остановка 5 - 15:02 Käsmu (GoBus)
- 19:00 Кясму - 20:15 Таллинн, Balti Jaam (экспресс-автобусы)
- 19:22 Кясму - 20:42 Таллиннский автовокзал (SEBE)
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