ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В народном доме Кясму проходит дискуссионный вечер ”Голоса России” с участием Юлии Ауг

В 16:00 в капитанской деревне Кясму выступят известная российская актриса, чье детство прошло в Нарве, и которая имеет эстонские корни, Юлия Ауг, а также инициатор и руководитель престижного кинофестиваля ArtDocFest, режиссер Виталий Манский. В этом году мы обсудим русскую культуру и творцов культуры в наших новых ограниченных обстоятельствах.

Беседу поведет музыкальный критик и общественный деятель Артемий Троицкий. За часовой беседой последует завершенный в прошлом году документальный фильм Андрея Грязева «Котлован», который уже был показан на знаменитом кинофестивале Берлинале.

NB! Беседа на русском языке; фильм на русском языке с английскими субтитрами.

График

16:00 Голоса России: Культура в изменившихся обстоятельствах

Дискуссию с Юлией Ауг и Виталием Манским проведет Артемий Троицкий, музыкальный и социальный критик, живущий в Эстонии.

17:00 Перерыв на кофе

17:30 - 18:45 Документальный фильм Андрея Грязева «Котлован» (2020; 71 минута).

Фильм представит проживающая в Кясму режиссер Марианна Каат.

Просим всех желающих заранее зарегистрироваться по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Расписание автобусов для тех, кто прибывает 19 августа в Кясму и едет обратно

09:20 Таллинн, Balti Jaam - 10:40 Кясму (Ekspressbussiliinid OÜ)

13:45 Таллинн, Balti Jaam, остановка 5 - 15:02 Käsmu (GoBus)

19:00 Кясму - 20:15 Таллинн, Balti Jaam (экспресс-автобусы)

19:22 Кясму - 20:42 Таллиннский автовокзал (SEBE)

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