"Мы всегда в красивой форме, едем и создаем атмосферу": водитель трамвая рассказала, почему ее профессия — женская
”А я любил последние трамваи,
Что звезды зажигали на дуге,
Когда меня зелёным душным маем
Они несли по рельсам налегке.”
Николай Красильников
Поговорим о том, чем мы каждый день пользуемся, но так мало знаем об этом. ” Ах, эти трамваи!” — именно так сказал бы мой гость. Немного об этом виде общественного транспорта расскажет Карина из города Таллинн.
Кем ты работаешь?
Я работаю водителем трамвая. Впервые я села за руль в 2017 году. Проработав 4 года, я вообще не осознаю этого, так быстро прошло время.
Как ты пришла к этой профессии?
Раньше я работала на заводе Kalev, создавала сладкий праздник людям. В какой-то момент осознала, что для меня там не будет развития и мне стоит уйти, несмотря на любовь к этой работе. Один раз ехали с братом на трамвае и увидели объявление о поиске новых водителей. Требования не были какими-то нереальными, лишь категория B. Я в шутку подумала об этом и благодаря маме и ее знакомой, которая там работала, я решила попробовать. Было тяжело, но семья поддержала, и меня это зацепило.
Насколько сильно тебе нравится работа?
Любую работу нужно любить. Если нет, то внутри все "выгорает". Работать ради денег — тоже не лучший вариант. Я же влюбилась в эту работу, особенно когда стала ездить с пассажирами.
Каковы условия работы и как происходит обучение?
Водитель проходит несколько этапов, прежде чем сам сядет за руль. Мы учили теорию, проходили практику. Сдавали множество экзаменов, позже сдавали финальные экзамены в maanteeamet. В конце мне нужно было проехать на трамвае с экзаменатором. Месяца 3 длилась учеба по 4 часа в день. Все прошло хорошо, получила свои заветные права.
После идет официальное оформление на работу и первые 200 часов мы ездили с опытным водителем. Человек должен четко понять, что ему это надо и окунуться с головой. Само обучение бесплатное, но есть определенные договоры, например отработать три года.
Расскажи про свой рабочий день. Что, зачем и как?
У нас есть разные смены: утренняя, вечерняя и еще рваная смена (водитель водит утром, потом уходит и возвращается вечером). Я предпочитаю работать вечером. Мы работаем 4 дня, 2 дня отдыхаем. Смены могут меняться и всегда можно договориться, водителям идут навстречу. Подсчет рабочего времени идет буквально по минутам, и даже если по какой-то причине мы задерживаемся, то все это идет в рабочее время. Но общая сумма выходит 8 часов. После каждого круга есть время для отдыха. Трамваев много и водители могут меняться на остановках. Мне больше всего симпатизирует ”первый” маршрут, поскольку я люблю Копли. Там своя атмосфера, в которой я нахожу для себя красоту. Каждый маршрут отличается своей эстетикой.
Сможешь перечислить по пунктам плюсы и минусы работы?
Плюсы работы:
- доброжелательность людей, можно зарядиться энергией
- нет времени для грусти
- стабильность работы в сочетании с постоянными инновациями, продвижением по работе
- возможность выучить эстонский язык, ведь работа проходит на эстонском языке
- стабильный и приятный коллектив со схожими ценностями в работе
- безопасность — везде есть камеры
Минусы работы:
- неприятные ситуации, после которых нужно каким-то образом переключиться и работать дальше (например аварии)
Женская ли это работа? Комфортно ли тебе?
В нашем коллективе сейчас больше женщин, и по моему мнению, для женщин это работа хорошо подходит. Мы в красивой форме, едем и создаем атмосферу. Это все стереотип из серии ”женщины не выносят стресс”. Опыт показывает, что мы хорошо справляемся с трудностями. Мне кажется, что для мужчин больше подходит автобус, хотя сфера общественного транспорта в целом — универсальная.
Какие качества важны для такой работы?
Человек должен быть усидчивым, спокойным, добрым. Жестокие и злые люди не смогут находиться в нашем коллективе. Помимо вышеперечисленного, я научилась дисциплине, ведь работа идет по минутам. Поэтому пунктуальность и чувство времени являются также важными чертами.
А что по зарплате. Хорошо ли оценен труд?
У нас средняя зарплата по Эстонии. Я не могу сказать точную цифру, ведь она зависит от смены, длины вагона, ночных часов и тд. Всегда по-разному. Хочется, конечно, больше, ведь жизнь дорожает. Но вообще, меня устраивает.
Риски и опасности. Были ли страшные моменты на работе?
Из последнего: я работала на Новый год. От города было постановление, что общественный транспорт не работает после 23.00. Мне не повезло, меня атаковали люди, которые хотели попасть в центр. На меня орали, вели неадекватно, и я чувствовала себя максимально неприятно, ведь я не виновата в этом.
Также бывают неприятные ситуации с пьяными людьми. Было такое, что меня начал оскорблять мужчина, и дошло до того, что я уже думала вызвать полицию. В нашей практике было даже нападение на водителя. Ему разбили очки, украли сумку.
Вседозволенность еще существует, и морально некоторые люди очень сильно давят, оскорбляя и ведя себя агрессивно.
А вспомнишь какие-нибудь забавные моменты, что-то позитивное?
Очень сильно радуют меня дети, которые машут мне, улыбаются. Меня это заряжает, ведь радостные люди максимально дают чувство доброты. У нас, кстати, есть рождественский трамвай. Когда эта акция проходила, я общалась в салоне с детьми в костюме зайца и проводила маленькую развлекательную программу. Дети вытягивали открытки, фантазировали, отвечали на разные вопросы (например: как бы ты назвал свой трамвайчик?). Очень душевно и приятно было.
А потом, через какое-то время вот что случилось. Один раз девочка с бабушкой долго выбирали место, и в итоге оказались рядом с кабиной. Мы разговорились, и тут девочка узнала во мне того самого зайца. После, когда уже поехали, девочка сказала : ”Бабушка, это мой любимый водитель трамвая! Буду только с ней ездить”. Такие моменты хорошо запоминаются и вдохновляют.
Расскажи о своем блоге. Как возникла идея писать?
У нас была осень, и в этот период водить трамвай становится сложно из-за листьев и дождя (очень тяжело тормозить). Я задерживалась иногда на полчаса, все было очень эмоционально, и пассажиры были недовольны. После этого я поняла, что люди не понимают, почему так происходит. И я решила рассказать. Мне хочется, чтобы люди знали об этом и были более понимающими. Я стала раскрывать в своем блоге и хорошие стороны работы, и негативные. Люди должны понимать, что каждому человеку бывает нелегко на работе.
Интересные факты, которые я узнала в ходе беседы
- В трамваях CAF есть Wi-Fi
- Трамваи недоступны за сутки 3-4 часа
- Полностью ездим на электричестве
- На рельсах бывает песок и он нужен для того, чтобы затормозить при экстренном случае
- Средняя скорость трамвая — 25-30 км\ч. Возможно набрать скорость и до 50, но чем больше скорость, тем сложнее затормозить.
- Трамвай едет накатом, водителям не надо держать педаль газа. Разогнались — катимся.
- Осенью очень скользко ехать из-за дождя с листьями.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.
RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.