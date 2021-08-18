За рубежом
18.08.2021, 14:30

Американские военные эвакуировали из Афганистана более 3200 человек

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Только 17 августа Кабула было вывезено воздушным путем 1100 человек, сообщил представитель Белого дома. Эксперты расследуют гибель нескольких беженцев, разбившихся при падении с самолетов. Об этом пишет DW.

Американские военные эвакуировали из Афганистана по воздуху уже более 3200 человек. Только 17 августа из Кабула было совершено 13 вылетов и вывезено около 1100 человек, сообщил в среду, 18 августа, представитель Белого дома на условиях анонимности. Между тем ВВС США проведут расследование беспорядков в кабульском аэропорту 16 августа.

Боевики исламского радикального движения "Талибан"15 августа после стремительного победоносного шествия по стране вошли в Кабул, вернувшись тем самым к власти в Афганистане почти через 20 лет после вторжения западных войск в эту страну. США и Германия открыли воздушный мост для эвакуации из Афганистана своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ЕС и НАТО.

Хаос в кабульском аэропорту

В самом начале эвакуации 16 августа в аэропорту Кабула воцарился хаос. Тысячи афганцев пытались забраться на вылетающие самолеты. По сообщениям афганских СМИ, несколько человек погибли в результате падения с самолетов. Следователи в настоящее время изучают видеозаписи, на которых видно, как два афганца выпадают из американского транспортного самолета. По приземлении этого самолета в Катаре в отсеке шасси самолета был обнаружен еще один труп.

Между тем представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил, что все афганцы, сотрудничавшие в Афганистане с США и их союзниками, будут амнистированы. Он призвал их не покидать страну.

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