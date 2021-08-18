Профессор о штамме "дельта": при этом штамме маски должны носить и привитые

Литовский профессор Саулиус Чаплинскас отмечает, что из-за штамма "дельта" носить маски рекомендуется и тем, кто привился от COVID-19. Он предупредил: в случае со штаммом "дельта" достаточно вдохнуть в 10 раз меньше частиц и болезнь обеспечена.

"К сожалению, вирус изменился, мутировал, стал заразнее. Если оригинальным вирусом один человек заражал троих, то больной штаммом "дельта" в среднем заражает 7 человек. В случае со штаммом "дельта" достаточно вдохнуть в 10 раз меньше частиц и болезнь обеспечена. Поэтому в закрытых помещениях рекомендуется носить маски", — сказал профессор в передаче на телевидении Lietuvos rytas.

На фейсбуке Чаплинскас писал, что люди, переболевшие ковидом в 6,7 раз реже заболевают "дельтой", чем привитые, но последствия болезни могут быть очень печальными.

Профессор также предупредил: "Заразившиеся ковидом люди в течение двух недель с момента установки диагноза в 6 раз чаще переживают инсульт или инфаркт, это выяснили шведские ученые".

Он напомнил, что именно маски в помещениях помогут защититься от штамма "дельта".

Правда, в интервью порталу Delfi Чаплинскас критиковал прежнее решение правительства, согласно которому люди должны были носить маски везде, даже на улице, где были одни.

"С самого начала вопрос ношения масок плохо был донесен до людей. По сути ношение масок на улице мало обосновано. Нет научных данных, подтверждающих пользу масок на улице. В некоторых странах этот порядок практиковался, но так, как это практиковали в Литве во время первого карантина, это было не правильно. Если человек был на улице в маске, когда рядом не было других людей, то от чего он защищался? Такая маска только намокнет, а в помещении ее качества ухудшатся, она не будет выполнять свою функцию", — сказал Delfi профессор, заметив, что иное дело — помещения.