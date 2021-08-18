ПБК предупреждает: от имени канала мошенники массово рассылают письма

Об этом редакция ПБК предупреждает на своей страничке в Facebook.

"Обращаем ваше внимание, что редакция Первого Балтийского канала никогда не просит заполнить какую-либо форму регистрации для получения своего выигрыша — в данном конкретном случае имеется дело с мошенниками, скопировавшими внешний вид нашей страницы и пишущими от якобы нашего лица".

На фотографии ниже лжестраница телеканала, с которой совершается массовая рассылка спама. Редакция ПБК просит ни в коем случае не отвечать на их сообщения!