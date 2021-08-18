Польский футзал обрёл влиятельного маркетингового партнера

Вроцлавский «ВКС Шлёнск» и компания Pentagon Research на минувшей неделе объявили о своем партнерстве, которое продлится, как минимум, до 2023 года. Компания Pentagon Research, получившая статус генерального партнера, каждые шесть месяцев будет готовить отчеты об эффективности освещения деятельности клуба в средствах массовой информации и отчеты об исследованиях эффективности других спонсоров клуба. Логотип компании будет нанесен на игровую форму клуба.

«Это поворотный момент для «ВКС Шлёнск», мы присоединяемся к Pentagon Research Group в качестве деловых партнеров, что является для нас большой честью и престижным достижением. Вместе мы построим клуб, борющийся за самые высокие цели», - сказал президент вроцлавского Себастьян Беднарж. «После долгих часов разговоров о спорте, маркетинге и бизнесе я знаю, что у нас много общего, и это гарантия успеха. Большое спасибо Конраду Пудло и Адаму Павлюкевичу за их доверие. Я убежден, что вместе мы можем достичь многого», - добавил он.

В сезоне 2021/22 «ВКС Шлёнск» примет участие во Второй лиге, Кубке Польши, молодежном чемпионате Польши и других турнирах национального значения. Клуб основан людьми, у которых уже есть опыт, страсть и целеустремленность. В основе спортивной составляющей лежит желание собрать в своем составе лучших футболистов региона, дать им возможность прогрессировать в соревновательном режиме. «У клуба относительно короткая история – он был основан в ноябре 2020 года. Однако идея создания футзальной команды в зелено-бело-красных цветах появилась ещё десять лет назад. Нам удалось достичь этого благодаря группе людей, которые сделали создание футзального клуба возможным. Мы встретились, немного поговорили, и процесс был запущен. Времена сейчас трудные, поэтому мы периодически откладывали запуск, но это лишь мотивировало нас, и год назад, наконец, мы смогли начать», - вспоминает Себастьян Беднарж, который был основателем «Орла» из Ельч-Лясковице в 2015 году, и вывел его в Экстраклассу (элитная лига Польши – прим.).