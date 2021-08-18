Польский футзал обрёл влиятельного маркетингового партнера
Вроцлавский «ВКС Шлёнск» и компания Pentagon Research на минувшей неделе объявили о своем партнерстве, которое продлится, как минимум, до 2023 года. Компания Pentagon Research, получившая статус генерального партнера, каждые шесть месяцев будет готовить отчеты об эффективности освещения деятельности клуба в средствах массовой информации и отчеты об исследованиях эффективности других спонсоров клуба. Логотип компании будет нанесен на игровую форму клуба.
«Это поворотный момент для «ВКС Шлёнск», мы присоединяемся к Pentagon Research Group в качестве деловых партнеров, что является для нас большой честью и престижным достижением. Вместе мы построим клуб, борющийся за самые высокие цели», - сказал президент вроцлавского Себастьян Беднарж. «После долгих часов разговоров о спорте, маркетинге и бизнесе я знаю, что у нас много общего, и это гарантия успеха. Большое спасибо Конраду Пудло и Адаму Павлюкевичу за их доверие. Я убежден, что вместе мы можем достичь многого», - добавил он.
В сезоне 2021/22 «ВКС Шлёнск» примет участие во Второй лиге, Кубке Польши, молодежном чемпионате Польши и других турнирах национального значения. Клуб основан людьми, у которых уже есть опыт, страсть и целеустремленность. В основе спортивной составляющей лежит желание собрать в своем составе лучших футболистов региона, дать им возможность прогрессировать в соревновательном режиме. «У клуба относительно короткая история – он был основан в ноябре 2020 года. Однако идея создания футзальной команды в зелено-бело-красных цветах появилась ещё десять лет назад. Нам удалось достичь этого благодаря группе людей, которые сделали создание футзального клуба возможным. Мы встретились, немного поговорили, и процесс был запущен. Времена сейчас трудные, поэтому мы периодически откладывали запуск, но это лишь мотивировало нас, и год назад, наконец, мы смогли начать», - вспоминает Себастьян Беднарж, который был основателем «Орла» из Ельч-Лясковице в 2015 году, и вывел его в Экстраклассу (элитная лига Польши – прим.).
Одной из основ деятельности «ВКС Шлёнск» является обучение детей и молодежи. Начиная с сентября игроки 2011-2017 года рождения будут тренироваться в футзальной академии в Олеснице, которая находится в ведомстве клуба. Упомянутый объект является единственным местом такого типа в провинции Нижняя Силезия. Сотрудники вроцлавского клуба также участвуют в международных проектах. В частности, в августе они организовали тренировочный сбор национальной команды Соломоновых островов, прибывшей в Польшу для подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Литве в сентябре.
«В «ВКС Шлёнск» мы увидели проект с большим потенциалом для развития, как с точки зрения спорта, так и организации. Нам очень интересно участвовать в создании бренда профессиональной футзальной команды почти с самого начала. Сотрудничество с таким спортивным энтузиастом, как Себастьян Беднарж, доставляет огромное удовольствие. Я надеюсь, что наши действия приведут к популяризации спорта, и футзал станет одной из наиболее популярных дисциплин среди болельщиков во Вроцлаве», - сказал Адам Павлюкевич, руководитель отдела исследований и разработок компании Pentagon Research.
Pentagon Research – исследовательская компания с 22-летним опытом работы с крупнейшими компаниями на спортивном рынке Польши. Она проводит исследования для государственных организаций и компаний, работающих на Фондовой бирже. Кроме того, она сотрудничает с крупнейшими спортивными федерациями, клубами, спортсменами и общественными организациями.
Pentagon Research совместно с журналом Forbes формирует рейтинг «50 самых влиятельных людей в польском спорте». Также компания управляет Sport Barometr – самым полным исследованием спортивного маркетинга в Польше. Это позволяет отслеживать тенденции изменения интереса к конкретным спортивным событиям и их маркетинговый потенциал. Кроме того, Pentagon Research работает на международном уровне и имеет партнеров на американском, немецком, итальянском, британском и украинском рынках.