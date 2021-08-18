ВИДЕО | "Картина удручает". Пресс-конференция Департамента здоровья

Кийк начал с того, что государственная комиссия проделала хорошую работу при расследовании инцидента на складе Департамента здоровья. Он сказал, что выявленные в рапорте обстоятельства удручающие. ”Открывающаяся картина удручает: на протяжении многих лет рядом государственных органов, а также частными партнерами использовались не до конца продуманные решения. Мы пересмотрим разделение труда и задачи ведомств сферы здравоохранения. Будет создана комиссия, которая предложит пути решения”, — сказал Кийк.

Более подробно о рапорте можно прочитать ЗДЕСЬ.

Что касается эпидемиологической ситуации, то, по словам Кийка, тенденция роста сохраняется. Если бы обществе было больше вакцинированных, то рост был бы меньше. При этом люди поступают достаточно разумно.

Хярма в свою очередь отметила, что к моменту, когда дети пойдут в школу, у них будет высокий риск заболеть, в связи с чем все обязаны быть боле внимательными к симптомам, чем раньше, и в случае близкого контакта избегать снизить социальную активность. "Показатель заболеваемости R остается на том же уровне, что и неделю назад, но мы движемся в направлении роста. Самый большой рост наблюдается в Юго-Восточной Эстонии. Район с самой низкой заболеваемостью — Ида-Вирумаа, большинство случаев там завезены извне. На юге Эстонии возросла потребность в стационарном лечении как в отделениях общей, так и интенсивной терапии. В Клинике ТУ очень напряженная ситуация и не похоже, что в ближайшее время она изменится”.

”По нашим данным, риск заболеть COVID-19 у невакцинированных людей в четыре раза выше, чем у вакцинированных”, — отметила представитель департамента.