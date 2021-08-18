ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | "Картина удручает". Пресс-конференция Департамента здоровья

Кийк начал с того, что государственная комиссия проделала хорошую работу при расследовании инцидента на складе Департамента здоровья. Он сказал, что выявленные в рапорте обстоятельства удручающие. ”Открывающаяся картина удручает: на протяжении многих лет рядом государственных органов, а также частными партнерами использовались не до конца продуманные решения. Мы пересмотрим разделение труда и задачи ведомств сферы здравоохранения. Будет создана комиссия, которая предложит пути решения”, — сказал Кийк.

Более подробно о рапорте можно прочитать ЗДЕСЬ.

Что касается эпидемиологической ситуации, то, по словам Кийка, тенденция роста сохраняется. Если бы обществе было больше вакцинированных, то рост был бы меньше. При этом люди поступают достаточно разумно.

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Как стало известно ранее, за минувшие сутки выявлено 287 новых случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 270,9 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 5,1%.