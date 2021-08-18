Учиться дальше или сразу на работу?
Соня-Мария Рооссон, которая изучает право на третьем курсе Тартуского университета, утверждает, что у нее не было сомнений — учебу надо продолжать, а работу и путешествия казалось правильным оставить на потом.
Сначала девушка думала о графическом дизайне и об изучении медицины, но вместо этого выбрала право: ”За выбором не стояла какая-то давняя мечта, только сильная интуиция. Я думаю, очень важно представить, что вы изучаете и практикуете желаемую профессию: действительно ли она подходит вам, можете ли вы посвящать себя ей годами?”. Здесь Соня рекомендует гимназистам поработать ”тенью”, а в университете пройти практику — так становится ясно, действительно ли работа мечты такова, какой ее представляет себе молодой человек.
В то же время любой выбор профессии — в определенном смысле риск. Что если университет, преподаватель, организация учебы вам не нравятся? Соня подтверждает, что во время учебы, конечно, могут возникнуть сомнения, но если вы сомневаетесь в своем выборе и прекращаете пробовать, невозможно выяснить, привела ли вас неподходящая сфера учебы к подходящей.
”На первом семестре первого курса мы с подругой думали о том, было ли право верным выбором. Обещали вместе закончить первый курс и весной сориентироваться. Учебная программа весеннего семестра понравилась нам куда больше, и потом мы уже были уверены: нам нравится то, что мы изучаем”.
Соня отмечает, что для студентов юридического факультета создано много возможностей совершенствоваться вне вуза. Европейская ассоциация студентов-юристов (ELSA) и Эстонский союз студентов-юристов организуют для учащихся различные мероприятия и конкурсы, и в списке для них есть немало предложений по стажировке, помимо судебных состязаний в практике и летних университетов.
Убежденная, что дальнейшее образование в перспективе даст преимущество на рынке труда, Соня отмечает, что полученные знания никогда не помешают и позволят ей отличаться от других, выстоять в конкуренции. ”Если у вас все еще нет представления о том, чем вы хотите заниматься в будущем, дальнейшее изучение может расширить ваш кругозор в отношении возможностей. На первом курсе я думала, что основной результат правового образования — это юридическое бюро. На самом деле студент с таким образованием начинает работать в государственных учреждениях (суды, полиция, прокуратура и министерства), и заканчивает в адвокатских бюро и частных фирмах, не говоря уже о международных институциях”, — говорит Соня и добавляет, что ее университетское время сделало ее более уверенной, смелой и амбициозной. ”Во многом благодаря однокурсникам, которые тоже мотивируют больше стараться. Так дальнейшее образование дает жизни совершенно новую цель — вы открываете, на что способны, и ставите перед собой новые цели”, — уточняет она.
Тише едешь — дальше будешь
Фрилансер Герли Тамм закончила гимназию два года назад, но продолжать работать фрилансером третий год подряд не планирует: ”Возможно, я была исключением в том смысле, что, конечно, хотела продолжить учебу и все еще хочу, но собираюсь вступить в жизнь без кредита, — молодая женщина, которая выросла и окончила школу в маленьком городке, намекает на учебный кредит для получения высшего образования. — Я работала и официанткой, но параллельно с университетом хотела бы иметь возможность заработать себе репутацию профессионала”.
Герли признает, что и у нее были сомнения по поводу выбора профессии, хотя интересы, которыми можно зарабатывать, появились еще во время учебы в старшей школе: маркетинг в социальных сетях, фотография, изготовление цветочных композиций как хобби и первые практические опыты в качестве дизайнера интерьеров.
”После гимназии я подумывала изучать фотографию, но теперь перевесила архитектура интерьеров. Иногда мне кажется, что за эти два года, проведенные дома и на работе, я немного отстала от своих бывших одноклассников, которые учились в университетах, но мне не хотелось спешить в вуз подобно другим. К тому же, помимо учебы в гимназии, я уже выполняла заказные работы, и теперь мне есть что написать в CV”.
Герли считает: самое главное, что открывает двери рабочих мест, — это ее портфолио. Сейчас девушка выполняет заказы нескольких местных, таллиннских и тартуских фирм, в том числе делает фото продуктов для постов в Instagram: ”Мне нравится работа со свободным графиком. Я могу работать и по выходным или взять пару выходных в будние дни. Благодаря этой работе я здорово научилась ценить свою свободу”. А как насчет дисциплины? ”Если от этого напрямую зависит ваш доход, то о дисциплине не стоит беспокоиться”, — говорит Герли, но признает, что немного опасается потерять привычку учиться: ”Одно дело быть самоучкой, другое — готовиться к трем экзаменам в неделю”.
За консультациями по вопросам карьеры обращайтесь в Кассу по безработице, например, в Таллиннский центр карьеры, или ищите дополнительную информацию на teeviit.ee
Проект подготовлен совместно Dellfi, Teeviit.ee, Министерством образования и науки и Департаментом по делам образования и молодежи