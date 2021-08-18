Учиться дальше или сразу на работу?

Соня-Мария Рооссон, которая изучает право на третьем курсе Тартуского университета, утверждает, что у нее не было сомнений — учебу надо продолжать, а работу и путешествия казалось правильным оставить на потом.

Сначала девушка думала о графическом дизайне и об изучении медицины, но вместо этого выбрала право: ”За выбором не стояла какая-то давняя мечта, только сильная интуиция. Я думаю, очень важно представить, что вы изучаете и практикуете желаемую профессию: действительно ли она подходит вам, можете ли вы посвящать себя ей годами?”. Здесь Соня рекомендует гимназистам поработать ”тенью”, а в университете пройти практику — так становится ясно, действительно ли работа мечты такова, какой ее представляет себе молодой человек.

В то же время любой выбор профессии — в определенном смысле риск. Что если университет, преподаватель, организация учебы вам не нравятся? Соня подтверждает, что во время учебы, конечно, могут возникнуть сомнения, но если вы сомневаетесь в своем выборе и прекращаете пробовать, невозможно выяснить, привела ли вас неподходящая сфера учебы к подходящей.

”На первом семестре первого курса мы с подругой думали о том, было ли право верным выбором. Обещали вместе закончить первый курс и весной сориентироваться. Учебная программа весеннего семестра понравилась нам куда больше, и потом мы уже были уверены: нам нравится то, что мы изучаем”.

Соня отмечает, что для студентов юридического факультета создано много возможностей совершенствоваться вне вуза. Европейская ассоциация студентов-юристов (ELSA) и Эстонский союз студентов-юристов организуют для учащихся различные мероприятия и конкурсы, и в списке для них есть немало предложений по стажировке, помимо судебных состязаний в практике и летних университетов.