В таллиннских школах будут открыты новые пункты вакцинации, среди привившихся разыграют 30 айпадов

На пресс-конференции речь шла о новых пунктах вакцинирования, строительстве водно-спортивного центра в районе Ласнамяэ и мероприятиях, приуроченных к 30-й годовщине восстановления независимости ЭР.

Михаил Кылварт начал пресс-конференцию про открытие нового бассейна на улице Варраку, рядом с ледовым холлом Тондираба. По планам объект будет готов к 2024 году. Проект объекта практически готов. Кылварт объявил открытый конкурс на официальное название водного центра. Конкурс предполагает награды. Три лучших предложения будут премированы. Предложения можно оставлять на домашней страничке Таллинна.

Таллинн откроет новые пункты вакцинации. Речь идет о компании, которая позволит всем желающим вакцинироваться в школах. На место могут приходить не толко школьники и учителя, но и все жители города.

Более 10 предприятий выступают спонсорами. Среди всех, кто вакцинируется, будут разыграны 30 айпадов, а также билеты на мероприятия и круизы.

Кылварт подчеркивает: "Вакцинирование является абсолютно добровольным, школьники могут ваккцинироваться только с согласия родителей". Вакцинироваться можно будет и в здании таллиннской мэрии препаратом Moderna.

По словам Белобровцева, в разных районах Таллинна по случаю 30-й годовщины восстановления независимости ЭР. На мероприятия вход свободный. Они пройдут под открытым небом. 20 августа вечером на Таллиннской телебашне будет фейерверк.

21 августа на Таллиннском Певческом поле состоится большой праздник для всей семьи. Попасть на территорию можно только с удостоверением о вакцинации, либо справкой о перенесенной коронавирусной болезни, либо с пцр-тестом, сделанным не позднее, чем за 72 часа. Также бесплатный экспресс-тест можно сделать на месте.