ФОТО и ВИДЕО | В Петербурге сожгли 115 килограмм европейской санкционки, в том числе эстонской

Об этом сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

По маркировочным этикеткам товаров были установлены страны их происхождения. Около 77 килограммов сыра были произведены в Дании, Германии, Италии, Нидерландах, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии, почти 20 килограммов масла — в Финляндии и Эстонии, более 28,5 килограммов мясной продукции — в Испании, Италии, Литве и Эстонии.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 ”Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации” указанная продукция была изъята и уничтожена путём сжигания.

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