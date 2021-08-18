За сутки выявлено 287 новых случаев заражения коронавирусом

Из новых зараженных 238 человек, или 83%, не были вакцинированы. 49 зараженных, или 17,1%, были с завершенным курсом вакцинации.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 92 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 49 в Таллинне. В Ида-Вирумаа прибавилось 12 новых случаев.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 270,9 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 5,1%.

За сутки открыли 12 новых историй болезни COVID-19. По состоянию на утро 18 августа в больницах находится 83 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 13 пациентов, из которых на управляемом дыхании 11 человек. Из находящихся на стационарном лечении пациентов 70 человек, или 78,7%, не вакцинированы (из них из-за COVID-19 с симптомами нуждаются в стационарном лечении 65 человека).

Летальных случаев зафиксировано не было. Всего в Эстонии умерло 1 281 зараженных коронавирусом.

По состоянию на сегодняшнее утро прививки сделаны в общей сложности 697 527 людям, из которых курс вакцинации завершен у 603 044 человек. За сутки ввели 4917 доз вакцины. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 61,9%.

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