ВИДЕО | Рапорт о ЧП на складе Департамента здоровья: оборудование было из Китая, здание построено с ошибками. Виноваты все

Заместитель генерального директора Лекарственного департамента Катрин Кийск сказала, что температура холодильных складов не проверялась ежедневно, хотя это требование вытекает из закона. ”Департамент здоровья не придерживался этого. Лица, ответственного за температуру, назначено не было. Проблемы бывали и ранее, их выявляли и управляющий домом, и сам департамент. Когда возникали проблемы, их решали, но Департамент здоровья должен был оценить вероятность повторения рисков, которые уже произошли”.

"Повышение температуры было зафиксировано мониторинговыми системами оповещения, но из-за несовершенства процедурных правил эта информация не дошла до адресатов. Комиссия пришла к выводу, что RKAS как застройщик и управляющий проявила некую халатность, а Департамент здоровья был недостаточно умен и требователен как заказчик. Почти на каждом из этапов были совершены ошибки. Они накапливались, в результате чего и произошел этот сбой". Кроме этого на холодильном складе работал подогрев пола, что также нагревало помещение.

"Основные выводы заключаются в следующем. С большой долей вероятности к аварии привели ошибки при проектировании и строительстве здания, которые выявились из-за аномальной жары. Здание построено таким образом, что, по оценке TTJA, холодильный склад рано или поздно прекратил бы работу. Данные ошибки не были выявлены ни RKAS, ни правилами по соответствию качеству Департамента здоровья. Строительный объект не соответствовал строительным требованиям по части холодильных складов", — сказал на пресс-конференции госсекретарь Таймар Петеркоп.

При этом комиссия, расследовавшая случай, обвиняет фирму, которая построило здание склада. Повышение температуры было вызвано, с большой долей вероятностью, совершенными при проектировке и строительстве ошибками, которые дали о себе знать во время длившегося долго жаркого периода.

Согласно рапорту, так и не удалось установить личность работника Департамента здоровья, который поменял настройки аварийной системы на складе, в результате чего сообщение о чрезвычайном повышении температуры не было отправлено.

Генеральный директор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Каур Каяк сказал, что при проектировке и планировке здания произошло существенное нарушение норм. ”Инцидент произошел из-за жаркой погоды, но также из-за ряда сложных обстоятельств, причиной которых стали ошибки в строительстве и проектировании”, — сообщил он.

”Сигнал тревоги поступил в отношении помещения 112, повысилась температура. С течением времени это оказало влияние на находящее рядом помещение 111. Возник т. н. эффект домино. Прежде всего возникает вопрос о холодильных установках. Каждая холодильная установка обслуживала отдельное помещение. Средняя холодильная установка помещение 112. Установки произведены в Китае, они не соответствуют требованиям. На момент установки эту продукцию нельзя было продавать и устанавливать. Отсутствие технической документации затруднило наше расследование. Находящаяся посередине холодильная установка окружена другими устройствами. Таким образом остальные устройства нагревали среднее, которое обслуживает 112 помещение, и так далее”.

”Внутри холодильного склада должно было находиться другое помещение, построенное из сэндвич-панелей. Мы были на лекарственном складе Magnum, где все склады построены по принципу "помещение в помещении". Толщина панелей 120 мм, на складе Департамента здоровья это было сделано только частично. На складе Magnum отопления нет и вентиляция минимальна. Температурные датчики установлены в нескольких местах”, — сообщил Каяк. На складе же Департамента здоровья из-за температурных колебаний было очень влажно, в день выделялось около 30-40 литров воды.

"Охлаждающие устройства не были подключены к автоматике здания, как это должно было быть сделано. Простой оборудования — это предсказуемый риск, но если это произойдет, вся система и здание должны поддерживать, чтобы температура не повышалась. Холодильная установка прекратила работу, но теплые полы и вентиляция продолжали работать. Комната быстро нагрелась".

Что произошло?



Во время июньских праздников на холодильном складе Департамента здоровья температура воздуха поднялась на 10 градусов выше нормативной. В итоге испортились более 68 000 доз вакцины AstraZeneca Vaxzevria, предназначенной для пожертвования другим странам, а также другие лекарства. Ущерб составил почти 3 млн евро. Выяснилось, что аварийная система на складе была неправильно настроена.

Несколько лет назад департамент заказал у предприятия GuardSystems аварийную систему, которая следила бы за температурой в холодильных помещениях и посылала уведомления посредством SMS: в рабочее время — Департаменту здоровья, а вне рабочего времени, в том числе в госпраздники и на выходных — охранной фирме, которая уже связывалась с контактным лицом департамента. Однако эти настройки кто-то изменил.

30 октября 2019 года кто-то поменял настройки оповещений аварийной системы, чтобы они посылались только в субботу и воскресенье, а не в госпраздники и другое нерабочее время.

Аккаунт не именной, поэтому продолжается расследование, чтобы установить личность того, кто поменял настройки, и почему они не были согласованы. Зато можно точно сказать, что сама система от GuardSystems не виновата в том, что оповещение о сбое температуры не поступило.