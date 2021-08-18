ВИДЕО | Рапорт о ЧП на складе Департамента здоровья: оборудование было из Китая, здание построено с ошибками. Виноваты все

По словам Петеркопа, в сложившейся ситуации виноваты все. ”Те люди, которые построили и приняли это здание, больше не работают в RKAS или Департаменте здоровья, так что личную вину установиться трудно. Но ситуацию усугубляет именно то, что к ней причастны все. У каждого есть доля своей вины”, — резюмировал он.

- С большой долей вероятности поломку холодных складов Департамента здоровья вызвали ошибки, допущенные при проектировании и строительстве здания, которые вышли на свет из-за затянувшегося периода жары.

= Холодные склады здания были спроектированы и построены так, что, по оценке Департамента защиты прав потребителя и технического надзора, они бы рано или поздно перестали выполнять свою функцию.

- Ошибки в проекте и строительстве не были обнаружены Riigi Kinnisvara AS до того, как здание было готово.

- Выявлению проектировочных и строительных ошибок не способствовали также система контроля качества и процедурные правила Департамента здоровья.

- Рост температуры на холодном складе обнаружили предусмотренные для этого и продублированные системы мониторинга и оповещения. Однако из-за несовершенства процедурных правил и неудачной замены DNS-cервера, осуществленной Riigi Kinnisvara AS, а также недостатков системы контроля за качеством Департамента здоровья, оповещение не достигло адресатов.

- Строительный проект, составленный проектировщиками здания Департамента здоровья, в части холодных складов не соответствовал законодательству в области строительства, а также требованиям, вытекающим из исходного задания. На различных этапах проектирования проектировщик и строитель не обеспечили рациональность и сочетаемость различных частей и решений проекта, в результате чего постройка не соответствует требованиям.

- После случившегося Департамент здоровья больше не хранит в этих помещениях лекарства, нуждающиеся в низких температурах. Департамент здоровья поместил лекарства, подвергшиеся перепаду температур, в карантин, это значит, что они не были выданы учреждениям здравоохранения и не попали к людям.