ВИДЕО | Рапорт о ЧП на складе Департамента здоровья: оборудование было из Китая, здание построено с ошибками. Виноваты все

- Комиссия рекомендует Департаменту здоровья немедленно пересмотреть процессы обращения с вакцинами и лекарственными препаратами, а также их хранения, дополнить их и в срочном порядке начать применять и обеспечивать жизнеспособный контроль за качеством внутри организации.

- Комиссия рекомендует Министерству финансов в сотрудничестве с Riigi Kinnisvara AS рассмотреть, можно ли, кому и в каком объеме предъявить требование о возмещении ущерба за допущенные при проектировании и строительстве здания Департамента здоровья ошибки.

- Комиссия рекомендует Министерству финансов оценить, какова способность Riigi Kinnisvara AS обеспечивать развитие и обслуживание требующих особой компетенции объектов (таких, как холодные склады Департамента здоровья).

- Комиссия рекомендует Министерству социальных дел оценить, достаточно ли предусмотренного правилами надзора за лицами, осуществляющими обращение с лекарствами, или эта сфера нуждается в дополнениях. Также нужно оценить, должно ли государство в одиночку заниматься хранением запасов вакцин и лекарственных препаратов или это можно делать в сотрудничестве с частным сектором.

- Комиссия передаст свой рапорт прокуратуре с просьбой оценить, есть ли основания для возбуждения уголовного производства, исходя из вскрывшихся в ходе подготовки отчета обстоятельств.

- Поскольку предприятие Guard Systems Estonia OÜ, установившее системы мониторинга и оповещения Департамента здоровья, и его норвежская головная контора GSGroup AS по состоянию на настоящее время не выдали Департаменту здоровья данных о логине и связанном с ним лице, которое сделало изменения в конфигурации системы 30.09.2019, нужно оценить, не было ли вмешательство в работу системы незаконным.