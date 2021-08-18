ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Виновного в неисправности на складе Департамента здоровья так и не нашли, обвиняют строителя здания

Согласно рапорту, так и не удалось установить личность работника Департамента здоровья, который поменял настройки аварийной системы на складе, в результате чего сообщение о чрезвычайном повышении температуры не было отправлено.

При этом комиссия, расследовавшая случай, обвиняет фирму, которая построило здание склада. Повышение температуры было вызвано, с большой долей вероятностью, совершенными при проектировке и строительстве ошибками, которые дали о себе знать во время длившегося долго жаркого периода.

Что произошло?

Во время июньских праздников на холодильном складе Департамента здоровья температура воздуха поднялась на 10 градусов выше нормативной. В итоге испортились более 68 000 доз вакцины AstraZeneca Vaxzevria, предназначенной для пожертвования другим странам, а также другие лекарства. Ущерб составил почти 3 млн евро. Выяснилось, что аварийная система на складе была неправильно настроена.

Несколько лет назад департамент заказал у предприятия GuardSystems аварийную систему, которая следила бы за температурой в холодильных помещениях и посылала уведомления посредством SMS: в рабочее время — Департаменту здоровья, а вне рабочего времени, в том числе в госпраздники и на выходных — охранной фирме, которая уже связывалась с контактным лицом департамента. Однако эти настройки кто-то изменил.

30 октября 2019 года кто-то поменял настройки оповещений аварийной системы, чтобы они посылались только в субботу и воскресенье, а не в госпраздники и другое нерабочее время.

Аккаунт не именной, поэтому продолжается расследование, чтобы установить личность того, кто поменял настройки, и почему они не были согласованы. Зато можно точно сказать, что сама система от GuardSystems не виновата в том, что оповещение о сбое температуры не поступило.