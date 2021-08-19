Выросшая в семье эстонских антиваксеров девушка привилась от коронавируса сразу после того, как ей исполнилось 18 лет

Элийсе Лисете выросла с мамой, отчимом и двумя младшими братьями. Училась преимущественно в русскоязычных школах. Семья жила как Эстонии, так в Украине и Латвии.

В конце июля Элийсе написала в Twitter, что забронировала время на вакцинацию от коронавируса, но за день до назначенного срока аннулировала бронь. Девушка боялась вакцинироваться, ведь ее мать является противницей вакцинации, как сейчас принято говорить — антиваксером. ”Я и шприца-то никогда толком не видела”, — говорит Элийсе. В июле Элийсе исполнилось 18 лет и она смогла сама принимать решения.

Если мать Элийсе является умеренным антиваксером, то бабушка по по материнской линии настроена в этом отношении более радикально. Она категорически против вакцинации себя и близких. До коронавируса девушку не особо беспокоило то, что за свою жизнь она не получила ни одной вакцины, но когда ковид стал подкашивать людей из ее окружения, она задумалась. ”Довольно жуткое зрелище”, — отмечает девушка.

Поскольку работает Элийсе продавцом, то общается со многими людьми, что тоже стало аргументом в пользу вакцинации. ”Я так много общаюсь с людьми, что не могу быть уверенной, что если я заболею, со мной все будет хорошо”, — говорит девушка. Кроме того, ее окружение состоит преимущественно из невакцинированных людей и она не хотела заразить их в случае, если заболеет сама. ”Что случится, если мое здоровье меня подведет? — рассуждает она. — Если я не вакцинируюсь, то рискую тем, что попаду в больницу и займу место, которое должно принадлежать кому-то другому”.

Так Элийсе вакцинировалась Moderna. Перед вакцинацией ей также пришла мысль отменить бронировку, но она все-таки этого не сделала.

”И вот я здесь. Вакцинированная, живая и здоровая”, - говорит она и добавляет: ”Бабушке я сказать боюсь. Мама знает и понимает”.