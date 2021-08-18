Вчера в авариях пострадали трое детей

В 13:06 на парковке возле Линнамяэ теэ, 3 в Таллинне автомобиль Volkswagen Transporter под управлением 56-летней женщины столкнулся с 12-летним велосипедистом, который переходил дорогу и которого не было видно из-за припаркованных машин. В результате столкновения велосипедист упал и был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

В 16:19 на 4 км шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в волости Харку микроавтобус Citroen Jumper под управлением 51-летнего мужчины съехал с дороги и врезался в ограждение. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 20:10 произошла авария возле остановки общественного транспорта Рийдая в волости Тырва и Валгамаа, где 11-летняя девочка на электросамокате потерял контроль над транспортным средствам и упала. Скорая помощь доставила девочку в Валгаскую больницу.

В 21:12 в поселке Мууга в Харьюмаа на шоссе Таммекянну 15-летний парень упал с электросамоката при совершении поворота налево. Водителя доставили в Таллиннскую детскую больницу. Точные обстоятельства аварии выясняются. 13-летний мальчик, который также находился на самокате, не пострадал.