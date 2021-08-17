Каллас и Меркель обсудили гибридрую атаку Беларуси против ЕС и ситуацию в Афганистане

Каллас и Меркель обсудили также безопасность в нашем регионе. ”Политика силы, которую использует авторитарная Россия , требует единой оборонной политики союзников на восточном фланге НАТО. Германия играет в этом важную роль — она как союзник чаще всего участвовала в охране воздушного пространства стран Балтии , а немецкие военные помогают защищать безопасность нашего региона в Литве ”, — сказала премьер-министр и выразила радость от того, что немецкие коллеги работают и в Центре кибербезопаности НАТО в Таллинне . Премьер-министр и канцлер затронули также тему проекта Nord Stream. ”Мы разделяем точку зрения, что Россию нужно сдерживать, чтобы она не пользовалась энергией как оружием. Здесь у Германии центральная роль”, — сказала Каллас.

По теме Белоруссии Эстония и Германия , по словам Каллас, разделяют точку зрения, что Лукашенко начал гибридную атаку против Европейского союза. ”Целью этой операции является наказать те правительства, которые громко протестовали против массовых репрессий и нарушения прав человека в Беларуси и помогали жертвам. Европейский союз единодушно наказал белорусский режим и экономику, введя санкции”, — сказала премьер-министр Эстонии . ”Ситуация требует, чтобы члены Европейского союза начали обсуждение новых санкций против белорусского режима. Мы знаем, что единый подход и решения сдерживают диктаторов, а санкции оказывают важное влияние на белорусский режим”, — добавила она.

Говоря о событиях в Афганистане, Кая Каллас подчеркнула, что самая важная цель дипломатии — положить конец жестокому нарушению прав человека и насилию. ”Естественно, мы должны постараться избежать того, чтобы происходящее там стало ареной для терроризма, представляющей угрозу для нас самих. Свобода и права женщин и детей не должны оказаться под ударом, достигнутое ранее нужно сохранить. Здесь важную роль играет влияние государств, а также масс-медиа и гражданских объединений”, — сказала Каллас. ”Ясно, что мы не бросим тех людей в Афганистане, которые работали на нас — НАТО и Европейский союз . Наш моральный долг им помочь”, — добавила премьер-министр.

Говоря о близких отношениях Эстонии и Германии, Каллас привела в пример тесное сотрудничество в ЕС и НАТО, а также на более широком международном уровне. В прошлом году обе страны были избраны членами Совета безопасности ООН. ”В пятницу пройдет 30 лет с того дня, когда Эстония восстановила независимость и вернулась в свободный мир, после чего Эстония и Германия восстановили свою дипломатическую дружбу. Нам сопутствовал успех в построении свободной и демократической Эстонии. Германия поддерживала нас на этом пути как друг и союзник”, — сказала премьер-министр.

Каллас отметила приверженность Меркель единству Европы, ее амбициозность и требовательность в международном сотрудничестве на глобальной агене. ”Геормания была вопрощением политической ответственности свободной Европы”, — сказала она.

Говоря о стремлении к климатической нейтральности, Каллас подчеркнула, что сейчас последний шанс перейти к очень конкретным действиям до того, как последствия для нашей планеты станут необратимыми. ”Климатическая нейтральность — неизбежная и единственно возможная цель. Наше общее будущее зависит от того, каким будет здоровье планеты. Мы должны прислушиваться к ученым и сразу же реагировать совместными усилиями на тревожные ситуации, за которыми стоят действия человека”, — сказала премьер-министр. Она отметила роль Германии как флагмана и двигателя климатической политики.

Премьер-министр также подтвердила приверженность Эстонии достижению целей в области климата. ”Зеленая революция обеспечит нашим детям надежное будущее, это также возможность реорганизовать экономику на более жизнеспособных основах, способствовать новым инвестициям и повысить конкурентоспособность предприятий. Например, мы планируем создать сети парков ветрогенераторов в Балтийском море — тут я вижу также возможность для сотрудничества Эстонии и Германии”, — добавила она.

По словам Каллас, Эстонию и Германию объединяет также желание извлечь пользу из цифровой революции и сделать ее стимулом для европейской экономики. ”Для этого, а также для того, чтобы сохранить свободное и демократическое общество, нам нужны безопасные системы обработки данных и высокий уровень кибербезопасности, а также инвестиции, направляемые на прозрачных и честных основаниях”, — сказала премьер-министр. По словам Каллас, эти темы будут в фокусе Таллиннского цифрового саммита, который пройдет 7 сентября.