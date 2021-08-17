Подавший в отставку глава департамента получит солидную премию

Речь идет о 31 200 евро, которые были назначены Куппарту министром окружающей среды Тынисом Мёльдером. Это в три раза больше, чем предусмотрено законом. Заработная плата гендиректора Куппарта составляет 5200 евро, что дает в год 62 400 евро. По закону о публичной службе размер оплаты по результатам труда может составлять до 20% от годового оклада. В случае с Куппартом это 12 480 евро.

Министр Мёльдер, объясняя столь очевидное превышение, сказал, что ”речь идет об успешном процессе, по результатам которого в прошлом году оплаты по результатам не производилось”. Министр пояснил, что из-за коронавируса дальнейшая судьбы экономики оказалась неясной, поэтому деньги было решено не выплачивать. Однако даже если и взять в расчет эту сумму, то Куппарт должен был получить 24 960, но никак не 31 200 евро.

На прошлой неделе стало известно, что возглавивший образовавшийся после объединения Департамента окружающей среды и Инспекции окружающей среды объединённый департамент Рихо Куппарт решил не оставаться на посту генерального директора.

”Я решил покинуть Департамент окружающей среды. Мы объединили два достойных учреждения и создали единую команду. Благодарю всех моих коллег, которые вкладывали душу в создание сильного и ориентированного на клиента Департамента окружающей среды. Работа по редизайну услуг департамента продолжается. Учитывая растущее значение экологических проблем, Департаменту окружающей среды приходится сталкиваться с серьезными вызовами. Я уверен, что нынешняя команда сможет справится с этим на отлично”, — прокомментировал свой уход Куппарт.

Куппарт начал работать генеральным директором Департамента окружающей среды 1 января 2019 года.