ВНИМАНИЕ! В десятках домов в Ласнамяэ в водопроводной воде обнаружены бактерии

В этом районе Tallinna Vesi обнаружила коли-подобные бактерии, которые потенциально могут повлиять на 45 адресов.

Снижение качества воды касается жителей домов на Линнамяэ теэ № 30, 32, 37b, 43, 45, 47, 49, 57, 79, 81, 83, 85, 87, 91, Ляэнемере теэ № 17, 19, 21, 23 , 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 56, 62, 64, 66/68, 70, 72a, 74 и Прийсле теэ 2, 4 /1, 4/2, 8. По утверждению компании, все квартирные товарищества и компании, работающие по этим адресам, были отдельно уведомлены о выявленных проблемах с качеством воды.

Tallinna Vesi поясняет, что обнаруженные бактерии — это бактерии, обитаемые в окружающей среде (например, в почве и растительности). На количество бактерий в питьевой воде влияет как температура воды в трубопроводе, так и скорость движения воды, поэтому именно летом, когда потребление воды в водопроводной сети города снижается, количество микроорганизмов может увеличиться.

Департамент здоровья определил в своей оценке риска, что такие бактерии не представляют реальной угрозы для здоровья человека. Такую воду можно и дальше использовать для личной гигиены, мытья посуды и стирки.

Хотя употребление такой воды для питья обычно не вызывает проблем у человека с нормальным иммунитетом, Tallinna Vesi рекомендует жителям по указанным адpесам водопроводную воду временно предварительно кипятить, чтобы избежать любого риска при употреблении ее для питья и приготовления пищи. Бактерии погибают при нагревании воды, поэтому пить кипяченую воду безопасно.

Проблема носит локальный характер и затрагивает людей только в определенном районе. Пробы воды показывают, что качество воды на выходе из водоочистных станций и воды в других частях города остается очень хорошим, подчеркивает Tallinna Vesi и заверяет, что занимается проблемой качества воды и делает все возможное, чтобы оно в этом районе как можно скорее соответствовало требованиям.