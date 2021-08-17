ФОТО и ВИДЕО | Лето кончилось? Эстонию накрыл грозовой шторм. В Тарту затопило магазин

На присланной читателем фотографии видно, как из-за разгула стихии затопило магазин Rimi на улице Ребасе. Подобную картину можно было наблюдать на прошлой неделе.



Согласно прогнозам, завтра также ожидается сильный ветер, возможны дожди и грозы.

Среда, 18.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. До полуночи ветер юго-западный и южный, после полуночи - южный и юго-восточный 5-10, порывами 14, на побережье западной Эстонии и островах 9-15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 10..14, на побережье до 16°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер южный и юго-западный 8-13, порывами до 20 м/с, на побережье 15, порывами до 24 м/с. Температура воздуха 15..21°С.

Четверг, 19.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь, возможна гроза. Ветер южный, юго-западный 6-11, порывами 15 м/с, на побережье 12-16, порывами 18-23 м/с. Температура воздуха 10...16°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, юго-западный 6-11, порывами 15 м/с, на побережье 10-15, порывами 20 м/с, во второй половине дня постепенно ослабеет. Температура воздуха 15...20°С.

Пятница, 20.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8...13, на побережье до 16°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 4-10 м/с. Температура воздуха 16...20°С.

Суббота, 21.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 15°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут ливневые дожди. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 15..19°C.