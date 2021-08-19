19.08.2021, 09:19
Хронология коронавируса: как это было
ZUMAPRESS.com
CNN подготовила краткую хронологию распространения пандемии коронавируса COVID-19, впервые появившегося в Китае и являющегося представителем вирусов SARS.
Коронавирусы — это большая группа вирусов, распространённых среди животных. Эти вирусы могут вызвать у людей похожие на обычную простуду заболевания верхних дыхательных путей, протекающие обычно легко или умеренно. Симптомы коронавируса включают насморк, кашель, боль в горле, иногда головную боль и температуру, которая может держаться несколько дней.
Коронавирусы — это большая группа вирусов, распространённых среди животных. Эти вирусы могут вызвать у людей похожие на обычную простуду заболевания верхних дыхательных путей, протекающие обычно легко или умеренно. Симптомы коронавируса включают насморк, кашель, боль в горле, иногда головную боль и температуру, которая может держаться несколько дней.