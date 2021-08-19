Хронология коронавируса: как это было

1 декабря 2019 года — О случаях пневмонии в китайском Ухане впервые сообщают Всемирной организации здравоохранения. В течение некоторого периода вирус не идентифицируют. Согласно информации муниципального отдела здравоохранения Уханя, случаи заражения были зарегистрированы с 12 по 29 декабря.

1 января 2020 года — власти Китая закрывают уханьский рынок морепродуктов из-за предположения, что продаваемые там животные могут быть источником вируса.

5 января 2020 года — Китай утверждает, что неизвестная пневмония в Ухане не связана с SARS или MERS. Муниципальная комиссия здравоохранения Уханя заявляет, что начала ретроспективное расследование вспышки заражения.

7 января 2020 года — Китайские власти подтверждают, что они выявили новый коронавирус. ВОЗ первоначально называет его 2019-nCoV.

11 января 2020 года — Муниципальная комиссия здравоохранения Уханя объявляет о первой смерти от коронавируса. 61-летний мужчина, заразившийся вирусом на рынке морепродуктов, умирает 9 января в результате дыхательной недостаточности, вызванной тяжелой пневмонией.

17 января 2020 года — Представители здравоохранения Китая сообщают, что в Китае умер второй человек.

20 января 2020 года — Китай сообщает о 139 новых случаях заболевания, в том числе о третьей смерти. В тот же день в первом отчёте ВОЗ о ситуации подтверждаются случаи заболевания в Японии, Южной Корее и Таиланде. Национальный институт здравоохранения США объявляет о начале разработки вакцины против коронавируса.