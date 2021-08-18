В Кесклинне открыты мобильные пункты вакцинации

Пункты вакцинации открыты для всех и в них можно прийти без регистрации. Необходимо взять с собой ID-карту или паспорт.

”Организованная Ляэне-Таллиннской центральной больницей кампания делает вакцинацию удобной и оперативной. В начале периода вакцинации многие были готовы ехать за вакциной в другой конец Эстонии и ждать в долгих очередях рядом с центрами вакцинации. Гораздо разумнее предлагать вакцину рядом с домом или местом работы, сделать процесс удобным и без необходимости предварительной регистрации. Кроме этого, мы взвешиваем возможность открыть в Кесклинне стационарный пункт вакцинации”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

График работы пунктов вакцинации:

16-17 августа 11-21 торговый центр Viru Keskus

18-19. августа 11-21 торговый центр Kristiine Keskus

21-22 августа 10-20 Таллиннская реальная школа (Эстония пст, 6)

22 августа 11-19 торговый центр Ülemiste

23 августа 11-21 торговый центр Ülemiste

24 августа 9-17 рынок Балтийского вокзала

25-26 августа 9-17 Центральный рынок

27 августа 9-21 магазин Торупилли Selver

27.-29. августа 10-20 Таллиннская 21-я школа (ул. Рауа, 6)

Пункты вакцинации открыты для всех. На прививку в школы ожидаются, прежде всего, ученики в возрасте 12-18 лет и их семьи, но вакцину также могут получить и местные жители.

Вакцинацию в школах столицы организует Горуправа Таллинна, вакцинацию осуществляют Таллиннская детская больница, Западно-Таллиннская центральная больница и Восточно-Таллиннская центральная больница.