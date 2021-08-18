МНЕНИЕ │ Победа талибов в Афганистане показала масштабы западного высокомерия

Если у Афганистана и была хоть какая-то слабая надежда, то от неё ничего не осталось из-за Ирака. Спустя год после вторжения не только военные, но и НПО, и все фанаты ковровых дорожек в зонах военных действий уже собирали свои вещи, готовясь двигаться дальше. ”Увидимся в Багдаде в следующем году!” — весело обещали журналисты и бывалые сотрудники неправительственных организаций. Сюжеты исчезали из новостных лент, так как тема перестала быть интересной. ”Не уезжайте!” — умоляли афганские лидеры.

Талибан и его патологическое отвращение к женщинам не возникли из ниоткуда — патриархальная структура афганского общества вполне понятна. Женщины по-прежнему кутались в паранджу и закрывали сеткой глаза. Мужчины по-прежнему относились к этим невидимкам как к раздражающим вещам, отталкивая их в сторону с дороги. ”Спасение женщин” было одной из причин, почему многие из нас поддержали вторжение — и в их работе и жизни многое изменилось, особенно для тех, кто получил образование. Не было ничего трогательнее, чем наблюдать за тем, как сотни увлечённых девчонок сидят на скамьях под пыльным тентом, читая с доски буквы, сменяя друг друга каждые три часа. То, что они приобрели, было не зря, это останется с ними и будет помогать им всю жизнь. А что теперь? За неделю до того, как я побывала там вновь, были взорваны две школы для девочек, а чуть раньше в этом году в школе при разрыве бомбы погибли ещё 85 девочек. По сей день читать умеет только треть женщин. Что бы ни говорили представители Талибана на этой неделе, слушать нужно не их, а проникнутые ужасом голоса журналисток, освещающих происходящее.