МНЕНИЕ │ Победа талибов в Афганистане показала масштабы западного высокомерия(14)
Вот и пришел конец пафосному заблуждению Запада, что, используя свою военную мощь, он сможет превратить Афганистан в демократическую страну со стабильной властью, в сияющий путь умеренного ислама. Вспоминая пылающие башни-близнецы в Нью-Йорке, я, как и многие другие, с жаром поддерживала идею, что ”нужно что-то делать” и барабанный бой призывов к войне, долженствовавшей остановить терроризм и освободить угнетённых людей. Мы усвоили этот горький урок.
Какой обманчиво лёгкой была победа 2001 года, когда боевики Талибана сбежали и растворились среди населения с пророческим шёпотом: ”У вас есть часы, у нас есть время”. И сейчас они повернули время вспять. Двадцать лет прошли зря.
Спустя год после этой пустой ”победы” я поехала в Афганистан в поисках признаков культурных изменений и социального прогресса. Но уже тогда было ясно, что у Запада нет ни политической воли, ни финансовой щедрости, ни концентрации на проблеме, чтобы соответствовать ветреной риторике, которая нас туда занесла.
Помните, какими высокопарными были речи? ”Настал момент действовать, — вещал Тони Блэр на встрече в октябре 2001 года. — Калейдоскоп встряхнули. Детали пришли в движение. Скоро они снова сложатся в рисунок. Но перед тем, как это случится, давайте наведём порядок в мире, который нас окружает. Сделать это можно, только действуя сообща одной моральной силой. Общими усилиями мы можем достичь большего, чем по одиночке”. Это был крайне трогательный призыв — и ужасно ошибочный. Сомневаюсь, что кто-то вновь заговорит о ”наведении порядка в мире, который нас окружает”, за исключением, пожалуй, джихадистов. Никаких больше ”Вперёд, солдаты-христиане!” Век Америки подошёл к концу (и кто знает, не начинаются ли времена похлеще).
Согласно доктрине Блэра — свою точку зрения он высказал в Чикаго, призывая Билла Клинтона и НАТО серьёзнее работать в отношении прекращения массовой высылки албанцев из Косово, — вмешаться — это моральный долг. Делай добро, пока можешь. Но Афганистан не соответствовал двум критериям его доктрины: действия должны быть ”благоразумными” и предприниматься только в том случае, если они могут длиться в течение ”длительного период времени”. Вторжение в Афганистан и его оккупация были не ”благоразумными”, и на ”длительный период времени” никогда не хватало ни политических, ни финансовых инвестиций.
Двадцать лет ”вечной войны” показались Джо Байдену достаточно долгим периодом времени, и опросы американцев это предположение только подтвердили. Потраченный триллион долларов и 4200 погибших американских солдат этого доказать ну никак не могли. То, что покойный гуру американского закона Чарльз Краутхаммер как-то назвал ”уникально великодушным суверенитетом”, в год моего визита оставило президенту Хамиду Карзаю бюджет в 460 миллионов долларов, включая дотации НАТО — на тогдашние 22,6 миллиона жителей страны. Этот бюджет больше подошёл бы какому-нибудь британскому графству, но точно не смог бы помочь построить новый Афганистан.
Поэтому забудьте про ”наведение порядка” в стране, которую Всемирный банк назвал ”самой несчастной в мире”, которая расположена между вечно воюющими сторонами и проклята истерзанной войнами историей. Как охотно западные политики были готовы обмануться сладкими речами получивших образование на Западе лидеров Кабула, обещавших невозможное: искоренить коррупцию и поставить на места хороших управленцев, несмотря на то, что войска были переданы в руки полевых командиров, а средства, выделенные на укрепление сил безопасности, пропали без следа. Это было опрометчивое, высокомерное принятие желаемого за действительное в отношении культуры и общества, и именно это, по мнению чужаков, называлось ”привести всё в порядок”.
Из-за вторжения произошло не только столкновение культур, но и столкновение доходов. Хлынувшие в страну благотворительные организации и иностранцы взвинтили цены на единственное оставшееся приличным жильё в Кабуле, они соревновались в творении добра, каждая страна старалась придумать проект в защиту женщин. Министр гражданского строительства, зарабатывавший 35 долларов в месяц, подвёл меня к окну и возмущённо указал на автомобили иностранных чиновников и благотворительных организаций: ”Выгляните в окно. Мимо проезжает две сотни белых ”Лэнд Крузеров” в час! И тратят они наши деньги”. Один из работников службы первой помощи идеально описал разницу между богатыми и бедными: ”Они ждут, что на каждом углу их будет ждать Макдональдс”.
Если у Афганистана и была хоть какая-то слабая надежда, то от неё ничего не осталось из-за Ирака. Спустя год после вторжения не только военные, но и НПО, и все фанаты ковровых дорожек в зонах военных действий уже собирали свои вещи, готовясь двигаться дальше. ”Увидимся в Багдаде в следующем году!” — весело обещали журналисты и бывалые сотрудники неправительственных организаций. Сюжеты исчезали из новостных лент, так как тема перестала быть интересной. ”Не уезжайте!” — умоляли афганские лидеры.
Представитель министерства по делам женщин, профессор юриспруденции рассказывала мне о том, какими хрупкими являются нововведённые женские права: ”Если вы уедете, фундаменталисты восстанут снова”. Когда я вернулась восемь лет спустя, страх был столь же сильным: жители Афганистана поняли, что западные лидеры умывают руки. Терпеливый Талибан это тоже понял.
Талибан и его патологическое отвращение к женщинам не возникли из ниоткуда — патриархальная структура афганского общества вполне понятна. Женщины по-прежнему кутались в паранджу и закрывали сеткой глаза. Мужчины по-прежнему относились к этим невидимкам как к раздражающим вещам, отталкивая их в сторону с дороги. ”Спасение женщин” было одной из причин, почему многие из нас поддержали вторжение — и в их работе и жизни многое изменилось, особенно для тех, кто получил образование. Не было ничего трогательнее, чем наблюдать за тем, как сотни увлечённых девчонок сидят на скамьях под пыльным тентом, читая с доски буквы, сменяя друг друга каждые три часа. То, что они приобрели, было не зря, это останется с ними и будет помогать им всю жизнь. А что теперь? За неделю до того, как я побывала там вновь, были взорваны две школы для девочек, а чуть раньше в этом году в школе при разрыве бомбы погибли ещё 85 девочек. По сей день читать умеет только треть женщин. Что бы ни говорили представители Талибана на этой неделе, слушать нужно не их, а проникнутые ужасом голоса журналисток, освещающих происходящее.
Есть ли результаты этих двадцати лет? В 2021 год Афганистан вступил, имея 18,4 миллиона человек, нуждающихся в гуманитарной помощи. Выросла ожидаемая продолжительность жизни, но примерно теми же темпами, что и раньше. ВВП почти не увеличился по сравнению со странами с низким уровнем доходов.
Но эти данные Всемирного банка не включают в себя данные по основному экспорту страны — опиуму. Площадь земель, выданных под его выращивание, за прошлый год, по данным ООН, выросли на 37%. Неумолимая ”война с наркотиками” и бомбёжка Соединёнными Штатами героиновых лабораторий почти не затронули торговлю опиумом — 95% опиатов, которые можно найти на улицах Европы, родом из Афганистана. Именно так Талибан и полевые командиры укрепляют своё финансовое благополучие. Легализация этой мировой торговли могла бы нанести смертельный удар по их власти и эндемической коррупции в стране.
Снятие и без того провалившегося запрета на наркотики, из-за которого процветает коррупция в бедных странах, — это мощная мера, к которой мог бы прибегнуть Запад. Наряду со срочным обязательством принять афганских беженцев, это именно тот ”порядок”, который мы можем ”навести” и который можем оставить в наследство этой стране. Другой — усвоить горький урок доктрины Блэра: без воли и возможностей его идея "моральной силы" чревата катастрофой.