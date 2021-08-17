Бизнесмена признали виновным в незаконной выдаче быстрых кредитов

На OÜ Autopant было наложено денежное взыскание в размере 300 000 евро. Кроме этого суд конфисковал у фирмы 605 000 евро криминальной прибыли, для чего была наложена ипотека на принадлежащую фирме недвижимость. Анкипович как руководитель предприятия был наказан штрафом в размере 2500 евро.

Согласно обвинению, в 2016-2019 гг Autopant заключила как минимум 900 договоров быстрого займа. Люди переписывали на Autopant свои легковые автомобили, которыми могли продолжать пользоваться. Взамен они получали кредит в размере от нескольких сотен до нескольких тысяч евро под средний процент 4,1 в месяц.

Сумма выданных кредитов составляет около 2,7 евро, криминальная прибыль — больше миллиона.

Суд согласился с прокуратурой, что для выдачи таких кредитов Autopant должна была иметь разрешение финансовой инспекции. Фирма пыталась получить разрешение, но инспекция его не выдала.

Защита подсудимого намерена оспорить обжаловать приговор.