Парадокс: экономические результаты государственных театров в год коронакризиса заметно улучшились

Несмотря на то, что ограничения в связи с коронакризисом разрушили планы театров в прошлом году, а их собственный доход сократился на 40 процентов, шести театрам из восьми, финансируемых государством, удалось показать повышение дохода.

Театры, финансируемые государством, — это фонды, перед которыми не ставится цель получения прибыли. Они должны выходить в ноль к завершению хозяйственного года, то есть, сделать так, чтобы доходы уравновесили расходы.

Однако прошлой весной доход от продажи билетов оставался на нуле из-за запрета на проведение культурных мероприятий, продлившегося несколько месяцев. По словам Маргуса Алликмаа, директора Русского театра, недополученная прибыль от продажи билетов составила 115 000 евро. Руководитель театра Vanemuine Кристийна Алликсаар говорит, что продажи билетов сократились наполовину. Эстонский драматический театр настолько же ощутимо пострадал от ограничений.

Государство протянуло театрам, можно сказать, даже две руки помощи.