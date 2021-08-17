Кийк: в сентябре ковид-сертификаты станут обязательными для посещения всех мероприятий

На данный момент в помещениях при отсутствии эпидемиологического контроля в мероприятиях и видах деятельности могут участвовать до 50, а вне помещений — до 100 человек. Но, по словам Кийка, это скорее промежуточный этап, который позволяет обществу привыкнуть к новому ограничению, пишет rus.err.

Кийк подчеркнул, что правительство не придерживается мнения, что жизненно важные сферы должны быть каким-либо образом ограничены: в торговых центрах предлагают множество жизненно важных услуг аптеки, зоомагазины, магазины оптики и товаров для детей.

Также правительство не планирует ограничивать доступ к сфере образования.

"Мы не хотим ограничивать участие в необходимой деятельности, но хотим максимально обеспечить безопасность при посещении массовых мероприятий", — сказал Кийк.