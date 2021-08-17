В этом году чаще всего просили убежище в Эстонии граждане России и Беларуси

Сейчас в центре для беженцев в Вао находятся 14 человек, которые ожидают решения о получении международной защиты, а в доме Вягева на данный момент никто не проживает, сообщили во вторник радионовости ERR.

По словам руководителя некоммерческой организации помощи беженцам Eesti Pagulasabi Ээро Янсона, из-за ситуации с коронавирусом в прошлом году поступило в два раза меньше заявлений о предоставлении убежища, чем годом ранее, а именно 49.

"В этом году больше всего ходатайств поступило от граждан России и Беларуси. На данный момент статус беженца получили 14 человек, 24 человека ожидают решение. Всего по состоянию на 31 июля мы получили 41 заявление", — привела свои данные главный специалист Департамента полиции и погранохраны Марина Пылдма.