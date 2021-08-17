Экономика
17.08.2021, 17:32

Введение COVID-паспортов сократило число посетителей кинотеатров и спа

 (7)
Kalev spas peeti ilma veeta basseinipidu enne kolme kuust remonti kus esines ansambel The Tuberkuloited
Kalev spas peeti ilma veeta basseinipidu enne kolme kuust remonti kus esines ansambel The Tuberkuloited
Foto: Taavi Sepp
После введения так называемых COVID-паспортов интерес жителей Эстонии к развлечениям резко снизился: в кинотеатрах и спа клиентов стало меньше, пишет rus.err.

По словам исполнительного директора сети Forum Cinemas Кристьяна Конго, за последнюю неделю число посетителей сократилось на 40%: погода хоть и благоволит посещению кинотеатров, но внедрение паспортов вакцинации отрицательно сказалось на посещаемости.

Член правления Kalev Spa Пирет Бетлем сообщила, что за неделю посещаемость снизилась на 20%, хотя она признает, что она может зависить от различных обстоятельств.

"В нашем случае никогда не знаешь, от чего это зависит. Думаем, что COVID-паспорта — одна из причин. Неделю назад были соревнования Ironman, поэтому клиентов было много. По нашей оценке, на 20-25% снижение продаж обусловила неразбериха с проверкой COVID-паспортов", — сказала Бетлем.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)