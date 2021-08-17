Fermi Energia приступила к подготовке кадров для будущей эстонской АЭС

Первый стипендиат — Райнер Келк — будет учиться в магистратуре на факультете ядерной инженерии по совместной программе Федеральной политехнической школы Лозанны и Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETHZ). Последняя занимает 4-е место в мире в рейтинге лучших университетов мира в области инженерных и технических наук. В числе наиболее известных выпускников данного вуза — первый в истории лауреат Нобелевской премии по физике Вильгельм Конрад Рёнтген (первооткрыватель рентгеновского излучения) и один из основателей современной теоретической физики и лауреат Нобелевской премии по физике — Альберт Эйнштейн.

”Учитывая высокую стоимость жизни в Швейцарии, стипендия Fermi Energia открывает для меня уникальную возможность сосредоточится на самом главном в образовании — на учебе. Я учусь на благо Эстонии, у меня есть конкретное желание вернутся назад и поучаствовать в проекте десятилетия (планируемый для Эстонии проект малой АЭС с модульным реактором — прим.)”, — отметил Келк.

По словам вице-президента Европейского атомного сообщества и члена правления Fermi Energia Хенри Ормуса, чтобы создать лучшее будущее, нужны люди, которые смогут это сделать. ”Нам нужны компетентные специалисты в области атомной энергетики. Первый шаг — это образование. Для того, чтобы строить малые ядерные реакторы, нет необходимости в армии физиков-ядерщиков, но 30–50 специалистов в области ядерной энергетики в следующие 10 лет нужно будет обучить. Нам потребуются: физики, химики, специалисты радиационной защиты и ядерной безопасности. Конечно, всегда можно привести иностранных специалистов, но мы в Fermi Energia хотим инвестировать в эстонскую молодежь и их будущее”, — пояснил Ормус.