17.08.2021, 15:10
Тренер хоккейной команды украл 30 000 евро из квартиры своего ученика
Фото: Scanpix
Полиция задержала тренера хоккейной команды, подозреваемого в краже 25 млн рублей (30 000 евро) у руководителя одной из коммерческих фирм, который является отцом ученика задержанного.
По его словам, грабитель часто бывал у него в гостях и знал, где хранятся денежные средства. По данным следствия, задержанный и его сообщник по фиктивным документам сняли квартиру недалеко от места проживания потерпевшего и вели за ним наблюдение в течение двух месяцев.
”Дождавшись, когда хозяин долгое время отсутствовал, правонарушители незаконно проникли через открытое окно к нему в жилище и из сейфа похитили денежные средства, ювелирные украшения, наручные часы, а также другие ценные вещи. Общая сумма материального ущерба составила более 25 млн рублей”, — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.