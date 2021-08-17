Тренер хоккейной команды украл 30 000 евро из квартиры своего ученика

По его словам, грабитель часто бывал у него в гостях и знал, где хранятся денежные средства. По данным следствия, задержанный и его сообщник по фиктивным документам сняли квартиру недалеко от места проживания потерпевшего и вели за ним наблюдение в течение двух месяцев.