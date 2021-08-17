Новости Эстонии
17.08.2021, 18:55

Управа Хааберсти приглашает на вакцинацию в школы без предварительной регистрации

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Covid-19 vaktsiin
Covid-19 vaktsiin
Foto: Margus Pahv
21 и 22 августа, а также с 27 по 29 августа Таллинн организует в школах вакцинирование против COVID-19. Прежде всего на прививку ожидаются ученики в возрасте 12-18 лет и их семьи, но вакцину также могут получить и окрестные жители. Предварительная регистрация на школьную вакцинацию не нужна.

В столичном районе Хааберсти 21-22 августа прививку можно будет получить в Таллиннской гимназии Ярвеотса (ул. Ярвеотса, 31), 27-29 августа вакцинирование пройдет в Таллиннском ыйсмяэском русском лицее (ул. Ыйсмяэ, 28).

Управа района Хааберсти совместно с Ляэне-Таллиннской центральной больницей на прошлой неделе организовали в Хааберсти работу мобильных пунктов вакцинации, которые работали возле торговых центров района. За шесть дней данной услугой воспользовались 1615 человек.

Заместитель старейшины Хааберсти Олег Сильянов поблагодарил за возможность проведения вакцинации в Хааберсти председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктора Аркадий Попова.

”Также выражаем слова благодарности TERE AS и Эстонскому музею под открытым небом, которые посчитали вакцинацию важным делом и выставили для прошедших вакцинацию в мобильных пунктах Хааберсти небольшие призы. Также благодарим Максиму, которая предложила для работников пунктов вакцинации Хааберсти горячий обед”, — сказал заместитель старейшины.

Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно получить на сайте www.vaktsineeri.ee, по телефонам 1247 (каждый день с 8 до 20 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (Пн.-Пт. с 8 до 17).

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