Управа Хааберсти приглашает на вакцинацию в школы без предварительной регистрации

В столичном районе Хааберсти 21-22 августа прививку можно будет получить в Таллиннской гимназии Ярвеотса (ул. Ярвеотса, 31), 27-29 августа вакцинирование пройдет в Таллиннском ыйсмяэском русском лицее (ул. Ыйсмяэ, 28).

Управа района Хааберсти совместно с Ляэне-Таллиннской центральной больницей на прошлой неделе организовали в Хааберсти работу мобильных пунктов вакцинации, которые работали возле торговых центров района. За шесть дней данной услугой воспользовались 1615 человек.

Заместитель старейшины Хааберсти Олег Сильянов поблагодарил за возможность проведения вакцинации в Хааберсти председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктора Аркадий Попова.

”Также выражаем слова благодарности TERE AS и Эстонскому музею под открытым небом, которые посчитали вакцинацию важным делом и выставили для прошедших вакцинацию в мобильных пунктах Хааберсти небольшие призы. Также благодарим Максиму, которая предложила для работников пунктов вакцинации Хааберсти горячий обед”, — сказал заместитель старейшины.

Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно получить на сайте www.vaktsineeri.ee, по телефонам 1247 (каждый день с 8 до 20 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (Пн.-Пт. с 8 до 17).

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