Претендент на шахматную корону сказал все, что он думает о сериале "Ход королевы"

”Он таковым стал. Очень резко вырос онлайн-формат в игровых зонах в интернете, выросло количество поисковых запросов о шахматистах и о шахматных книгах. Несомненно, сериал очень добротно сделан. И неслучайно он привлек такое внимание, был самым просматриваемым в октябре-ноябре прошлого года. Если будут еще такого рода сериалы или фильмы, если их будет больше, это будет положительно сказываться на популярности шахмат”, — сказал Непомнящий ”Газете.Ru”.