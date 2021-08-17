17.08.2021, 17:10
Претендент на шахматную корону сказал все, что он думает о сериале "Ход королевы"
Фото: Scanpix
Популярный сериал ”Ход королевы” стал наглядным пособием по шахматам. Такое мнение выразил российский гроссмейстер, претендент на мировую шахматную корону Ян Непомнящий.
”Он таковым стал. Очень резко вырос онлайн-формат в игровых зонах в интернете, выросло количество поисковых запросов о шахматистах и о шахматных книгах. Несомненно, сериал очень добротно сделан. И неслучайно он привлек такое внимание, был самым просматриваемым в октябре-ноябре прошлого года. Если будут еще такого рода сериалы или фильмы, если их будет больше, это будет положительно сказываться на популярности шахмат”, — сказал Непомнящий ”Газете.Ru”.
По словам Яна, за всю историю кинематографа было создано не так много произведений, где шахматы показывались бы интересно и доступно для массового зрителя. Он выразил надежду, что удачным окажется фильм, посвященный противостоянию Анатолия Карпова и Виктора Корчного.