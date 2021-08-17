ВИДЕО | В Подмосковье разбился опытный самолет Ил-112В

Инцидент произошел во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе. В ОАК отметили, что для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на борту самолета находились три человека.

Очевидцы сняли падение в подмосковной Кубинке Ил-112.



На кадрах видно, как у новейшего самолёта горит двигатель.



Видео: соцсети pic.twitter.com/CgDjQYZ5lz — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 17, 2021

По данным собеседника агентства, транспортник мог разбиться из-за отказа техники. "Машина экспериментальная, опытная, ее испытывали при избыточных нагрузках. Версия отказа техники в числе приоритетных", — сказал он.

Кроме того, рассматривается и версия ошибки экипажа. "Самолет разбился при заходе на посадку, не долетев 1,5 км до ВПП. Возможно экипаж из-за усталости или иной причины допустил ошибку", — сказал источник.

Как сообщал "Интерфакс", 13 августа опытный экземпляр Ил-112В, который продолжает предварительные испытания, прилетел с воронежского завода в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021", который пройдет 22-28 августа в подмосковной Кубинке. Второй образец проходит ресурсные испытания.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26. Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения, военной техники, грузов и личного состава.

Первый полет опытного образца Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года, однако на тот момент самолет не отвечал требованиям Минобороны РФ по грузоподъемности, поэтому требовал доработки. В октябре 2020 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что массу Ил-112В необходимо снизить примерно на две тонны. Летные испытания Ил-112В возобновились только спустя два года — 30 марта 2021 года.

Вице-премьер Юрий Борисов при посещении Воронежского авиационного завода 5 июля заявил, что новый легкий транспортник пока не соответствует техническому заданию Минобороны РФ. "Три года последние бьемся с Ил-112. Ситуация сдвигается в лучшую сторону. Машина, в принципе, получается неплохой", — сказал он. По словам Борисова, на третьем самолете завод должен обеспечить достижение заданных заказчиком характеристик.