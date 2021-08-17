Тимановская впервые после скандала вышла на старт. Но все еще под флагом Беларуси

На Мемориале Веслава Маняка в польском Щецине спортсменка стартовала на двух дистанциях — 100 и 200 метров — и в обоих случаях заняла третье место, а по итогам спринтерского многоборья стала второй.

В протоколах она фигурировала как представитель Белоруссии, а время показанное ей было 11,49 секунды на стометровке и 23,46 на дистанции вдвое дольше. Ее личные рекорды — 11,04 и 22,78, так что от своей лучшей формы спортсменка пока далека.

Кристина Тимановская впервые приняла участие в соревнованиях после скандала с ее участием, который произошел на Олимпийских играх в Токио. Тогда, напомним, спортсменка выступила с резкой критикой в адрес тренеров сборной Белоруссии, а затем отказалась возвращаться в страну. Сейчас она живет в Польше, выдавшей ей гуманитарную визу.

Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в беге на дистанциях 100 и 200 метров, но от нее потребовали выступить в эстафете 4 по 400 метров, где белорусская сборная не добирала количество участниц. Легкоатлетка раскритиковала это решение в Instagram, после чего НОК Белоруссии сообщил, что тренеры команды по легкой атлетике решили отстранить Тимановскую и отправить ее домой в связи с эмоционально-психологическим состоянием.

Далее была история с отказом бегуньи возвращаться в Белоруссию из-за опасений за свою безопасность, переезд в Польшу, где к ней присоединился супруг Арсений Зданевич, громкая пресс-конференция, подписание спонсорского контракта с польской нефтяной компанией, и вот, наконец, Тимановская вышла на старт.