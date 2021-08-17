«Любарт» – амбициозный проект из Украины

Всего за год «Любарт» проделал путь от команды, известной только в пределах своего региона до реального претендента на участие в Экстра-лиге. И если победа в областном соревновании и бронза Второй лиги стали для луцкого клуба обыденным результатом, который был достигнут планомерной работой, то победа в Первой лиге удивила большинство любителей украинского футзала. Считалось, что главной задачей «Любарта» в Первой лиге будет возможность дать молодым игрокам клуба почувствовать накал борьбы более профессионального футзала, но в конечном итоге сплав энергия местных молодых воспитанников и хладнокровие опытных игроков позволил команде добиться исторического результата. «Мы можем быть очень довольны итогом», - говорит главный тренер «Любарта» Назар Бугайчук. «Во время группового этапа совсем юные игроки, воспитанники нашей школы, получили свои минуты. Рядом с ними немного старшие коллеги получали очень нужный игровой опыт всеукраинского уровня, которого нам не хватает. Они набрались уверенности. Кто-то проявил лидерские качества и начал выделяться на поле, отмечаться результативными действиями в ответственных матчах стадии плей-офф. Ребята показали, что имеют характер и волю к победе, что могут терпеть, когда возникают трудности, и использовали свой шанс. Конечно, все это и благодаря нашим опытным исполнителям. Благодаря им молодежь учится и быстрее прогрессирует», - заявил Бугайчук.

Несмотря на возможность почувствовать вкус борьбы на самом высоком в стране уровне уже в новом сезоне, команда из Луцка ещё один сезон проведёт в Первой лиге. Это не значит, что «Любарт» не мечтает о таких высотах, скорее наоборот, руководство хочет, чтобы команда развивалась планомерно, по мнению боссов клуба, если выходить в Экстра-лигу, то сразу для того, чтобы бороться за попадание в еврокубки. «Стратегия нашего клуба предусматривает развитие на базе волынских воспитанников, детская школа является ключевым элементом. Если мы хотим выступать в Экстра-лиге и Еврокубках, то должны иметь прочный фундамент. Мы хотим достигать высоких спортивных результатов не исключительно за счет дорогих игроков из других городов или стран. Наоборот, делаем ставку на собственных воспитанников и их будущую продажу в топовые клубы. Наша заветная мечта и цель – привезти еврокубки в Луцк. Поэтому мы смотрим на наших друзей, партнеров, конкурентов и стараемся двигаться вперед. Кроме этого, нам нужно время, чтобы усовершенствовать нашу структуру и добавить те элементы, которых не хватает профессиональному клубу. Мы сознательно решили не спешить, поскольку хотим прийти в Экстра-лигу максимально сильными и надолго», - рассказывает о клубной стратегии генеральный менеджер Дмитрий Пасечник.