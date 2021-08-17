Партия EKRE назвала своим кандидатом в мэры Таллинна Мартина Хельме

По словам Мартина Хельме, столице нужна смена власти, Таллинном можно руководить гораздо лучше. "Эстонская консервативная народная партия хочет сделать из Таллинна столицу с лучшим качеством жизни в Европе - город, которым бы гордились горожане и которому завидовали туристы. Хотим начать проводить в жизнь политику, которая сделает Таллинн дружелюбным к семье и безопасным местом со множеством возможностей", - сказал Хельме.