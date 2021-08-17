Партия EKRE назвала своим кандидатом в мэры Таллинна Мартина Хельме(3)
Первые номера EKRE в районах Таллинна
Хааберсти: Хелле-Мооника Хельме
Кесклинн: Яак Мадисон
Кристийне: Урмас Рейтельманн
Мустамяэ: Мартин Хельме
Нымме: Хенн Пыллуаас
Пирита: Кайрет Реммак-Грассманн
Пыхья-Таллинн: Арго Лууде
Кандидатом от консерваторов в мэры Таллинна выдвинут Мартин Хельме.
По словам Мартина Хельме, столице нужна смена власти, Таллинном можно руководить гораздо лучше. "Эстонская консервативная народная партия хочет сделать из Таллинна столицу с лучшим качеством жизни в Европе - город, которым бы гордились горожане и которому завидовали туристы. Хотим начать проводить в жизнь политику, которая сделает Таллинн дружелюбным к семье и безопасным местом со множеством возможностей", - сказал Хельме.
EKRE выставляет около 1300 кандидатов в 73 местных самоуправлениях.