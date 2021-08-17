Новости Эстонии
17.08.2021, 13:15

Партия EKRE назвала своим кандидатом в мэры Таллинна Мартина Хельме

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Мартин Хельме
Мартин Хельме
Foto: Ilmar Saabas
Сегодня Эстонская консервативная народная партия дала старт своей предвыборной кампании к предстоящим в октябре выборам местных самоуправлений.

Девизом EKRE на муниципальных выборах будет фраза: "Мы любим Эстонию" ("Meie armastame Eestit!").

Первые номера EKRE в районах Таллинна

Хааберсти: Хелле-Мооника Хельме
Кесклинн: Яак Мадисон
Кристийне: Урмас Рейтельманн
Мустамяэ: Мартин Хельме
Нымме: Хенн Пыллуаас
Пирита: Кайрет Реммак-Грассманн
Пыхья-Таллинн: Арго Лууде

Кандидатом от консерваторов в мэры Таллинна выдвинут Мартин Хельме.

По словам Мартина Хельме, столице нужна смена власти, Таллинном можно руководить гораздо лучше. "Эстонская консервативная народная партия хочет сделать из Таллинна столицу с лучшим качеством жизни в Европе - город, которым бы гордились горожане и которому завидовали туристы. Хотим начать проводить в жизнь политику, которая сделает Таллинн дружелюбным к семье и безопасным местом со множеством возможностей", - сказал Хельме.

EKRE выставляет около 1300 кандидатов в 73 местных самоуправлениях.

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