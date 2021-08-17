Кандидатом в мэры от EKRE стал Мартин Хельме: "Таллинн должен остаться эстонским городом"

По словам Мартина Хельме, столице нужна смена власти, Таллинном можно руководить гораздо лучше. "Эстонская консервативная народная партия хочет сделать из Таллинна столицу с лучшим качеством жизни в Европе — город, которым бы гордились горожане и которому завидовали туристы. Хотим начать проводить в жизнь политику, которая сделает Таллинн дружелюбным к семье и безопасным местом со множеством возможностей", — сказал Хельме.

По словам Хельме, жители Таллинна не должны содержать ”пищевую цепочку бройлеров Центристской партии”. ”Столица Эстонии достойна лучшего. Мы намерены очистить мэрию Таллинна от коррупции, лжи и воровства. Мы обещаем градоуправление, которое будет содействовать предпринимательству и в случае кризиса будет помогать предпринимателям. При этом мы обеспечим, чтобы город в результате массовой миграции представителей далеких культур не превратился в мультикультурный ад, в котором не комфортно никому. Таллинн должен остаться эстонским городом, в котором принимаются решения, поддерживающие местный идентитет и исходящие из потребностей коренных жителей”, — заявил политик.