Министр обороны Эстонии: с победой Талибана Европе угрожает резкий рост наркотрафика и потока нелегальных беженцев

Как сказал министр порталу Delfi, случившееся в Афганистане показывает, что если страна и ее жители не хотят развивать свою демократию, то насильно это сдлеать невозможно. "Это говорили уже очень многие люди, побывавшие в миссиях в Афганистане", — отметил Лаанет.

Среди рисков, которые сопутствуют переходу власти в Афганистане к Талибану, Лаанет назвал укрепление структур, занимающихся торговлей людьми. "Люди, чувствующие что их жизни при Талибане подвержены опасности, захотят убежать, и это создает возможности для деятельности организованных группировок", — сказал Лаанет.

"Эти каналы нелегальной торговли людьми будут направлены и в Европу. Второй риск — наркоторговля. Выращивание мака — один из основных источников дохода для афганцев, и Талибан будет крышевать этот бизнес. Опасность того, что транзит наркотиков в Европу может скачкообразно возрасти, высока", - считает министр.

Нельзя, по словам Лаанета, исключать и роста террористической угрозы.