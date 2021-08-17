Кая Каллас встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель

По словам премьер-министра Каи Каллас, Германия является для Эстонии очень близким другом и союзником.

”Нас связывают тесные союзнические отношения и сотрудничество как в Европе и НАТО, так и на более широком международном уровне. Во время визита мы сосредоточимся на наиболее острых вопросах в области безопасности и климатической политики, а также договорим о сотрудничестве в сфере экономики и цифрового развития. Кроме того, визит даст возможность поблагодарить канцлера Ангелу Меркель за ее работу и приверженность сближению наших стран, а также за вклад в безопасность региона Балтийского моря”, — отметила Каллас.

Во время встречи Каллас и Меркель сфокусируются на вопросах европейской безопасности, в том числе на темах России и Беларуси, а также на происходящем в Афганистане. Они также будут говорить о политике в области климата и о сотрудничестве в цифровой сфере.

Премьер-министр Эстонии и федеральный канцлер Германии по окончании встречи дадут пресс-конференцию.

Каллас также встретится с немецкими предпринимателями, чтобы обсудить восстановление немецкой экономики от вызванного коронавирусом кризиса и призвать искать возможности для сотрудничества и инвестиций в Эстонию.

Каллас вернется в Эстонию сегодня вечером.