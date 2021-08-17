Схема по-прежнему работает: лжеработники банков украли у двух жителей Таллинна тысячи евро

В первом случае заявление в полицию подал 29-летний мужчина, которому 12 августа позвонил якобы работник Swedbank и сообщил, что кто-то пытается украсть со счета мужчины деньги. Звонивший попросил мужчину ввести PIN-код, чтобы можно было установить защитную программу. Потерпевший ввел PIN-код, а позже обнаружил, что с его счета пропали около 8300 евро.

Во втором случае потерпевшей оказалась 73-летняя женщина. Ей 4 августа позвонили якобы из отдела безопасности банка SEB и сообщили о подозрительных сделках, которые происходят на счете. Для проверки сделок женщину попросили по телефону признак пользователя. Женщина сообщила данные предприятия, где она работает бухгалтером. В результате неизвестный получил доступ к банковскому счету предприятия и через Paysera LT произвел платежей почти на 5800 евро, которые женщина с помощью PIN-калькулятора подтвердила. К счастью, банку удалось аннулировать платежи и вернуть деньги.