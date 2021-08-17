Юри Ратас сделал предложение баллотироваться в президенты новому кандидату

"Такие разговоры — неожиданны, хотя мое имя фигурировало в различных изданиях. Но так было и пять лет назад, такие вещи нельзя принимать всерьез. Но теперь позвонил председатель Центристской партии. Сейчас я должен подумать, что будут означать для меня "нет" или "да", а также, что это будет значить для моей семьи и эстонского государства. Для этого я взял немного времени подумать, подходят ли те качества, которыми я обладаю, или я считаю, что они у меня есть, для занятия этой должности".